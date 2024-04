Lo street marketing fatto in modo intelligente. Prima dell'inizio di Milan-Inter, nel piazzale dello stadio Meazza, i tifosi hanno potuto notare uno stand della Maalox che distribuiva bustine gratuitamente del noto antiacido a chi ne facesse rischiesta. Non solo, anche in altre zone è stato possibile imbattersi in distribuzioni del medicinale.

Visto che il termine viene usato spesso quando si fa riferimento a tifoserie deluse dalla loro squadra, quale miglior occasione per farsi pubblicità che distribuirlo prima di un derby che rischia di far trascorrere una pessima serata ai tifosi rossoneri?