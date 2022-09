Attraverso i propri social, Lautaro Martinez ha voluto smentire le voci su una crisi con la moglie Agustina Gandolfo: “Perché vi inventate storie su una possibile separazione? Io e mia moglie stiamo insieme e stiamo bene, non c’è nulla da spiegare o da chiarire. Siamo felici, vogliamo goderci i nostri momenti insieme. Non date retta alle sciocchezze a alle falsità. Ieri notte mi hanno hackerato e chiuso l’account Instagram, stamattina per fortuna sono riuscito a recuperarlo”, ha concluso il Toro”.