Poco prima di Olanda-Argentina di venerdì sera, Lautaro Martínez ha trovato il tempo di mandare un video saluto all'Associazione Racinguista di Bahia Blanca, sua città natale, di cui è padrino: "Volevo augurarvi il meglio, grazie per il vostro affetto. Spero di rivedervi presto, vi mando un grande abbraccio, prendetevi cura di voi stessi. Come dico sempre: ci sarò sempre per qualsiasi cosa abbiate bisogno", il messaggio del Toro, che qualche ora dopo avrebbe regalato all'Albiceleste la semifinale del Mondiale segnando il penalty decisivo nella lotteria dei rigori contro l'Olanda.