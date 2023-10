Arrivare fino al Suning Training Centre (non certo vicinissimo per chi non vive nei dintorni di Appiano Gentile) e rimanere a mani vuote? Non sia mai. Almeno questo è alla base dell'iniziativa di Lautaro Martinez, che mentre era già dentro il centro sportivo in attesa dell'inizio dell'allenamento ha fatto distribuire ai tifosi interisti fuori dai cancelli, soprattutto ai bambini, le sue foto autografate. In modo da tonare a casa con un cimelio da conservare.