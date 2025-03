La WWE ha presentato oggi le esclusive cinture WWE Legacy Title con i marchi e i colori ufficiali di 13 club europei tra cui anche l'Inter. Juventus e Milan le altre due italiane, a completare la lista anche Paris Saint-Germain, Celtic, Rangers, Borussia Dortmund, Chelsea, Tottenham, Aston Villa, West Ham , Manchester United e Manchester City .

"Le cinture WWE Legacy Title, che rappresentano un gruppo selezionato dei più grandi club di football del mondo, sono decorate con i colori unici e i marchi ufficiali di ogni squadra - si legge nel comunicato del lancio ufficiale -. La collezione segue l'uscita delle cinture WWE Legacy Title NFL, MLB, NBA, NHL e Collegiate con licenza ufficiale.

Le cinture European Football WWE Legacy Title Belts possono essere prenotate su Euroshop, WWE Shop e Fanatics e saranno presto disponibili per l'acquisto presso negozi di club selezionati e sedi di eventi WWE Live", fa sapere la WWE.

🏆 Introducing exclusive WWE Legacy Title Belts featuring the official branding and colors of 13 major European football clubs!



Available to pre-order now from @WWEShop and @Fanatics.

More details ➡️ https://t.co/zDXTBsZqyz pic.twitter.com/n69QxN1kdZ