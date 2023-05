Nel day after dell'ennesima Coppa Italia vinta in carriera da Simone Inzaghi, Diva e Donna pubblica un'intervista fatta a Gaia Lucariello, moglie del tecnico dell'Inter. Tra gli argomenti affrontati c'è anche il lavoro del marito Simone: "Sicuramente siamo dei privilegiati perché Simone è pagato molto bene per fare ciò che ama, ma la tensione resta sempre altissima - ammette -. Personalmente sto male fisicamente durante ogni partita. Con mio marito parlo di calcio e sono molto coinvolta, casa nostra è il suo rifugio.

Non abbiamo una vita social, Simone al massimo scende al bar sotto casa con gli amici, ma alle 19:30 torna a casa. La sera stiamo con i figli e andiamo a letto presto".