L'Inter sbarca su WhatsApp Channels, un'ulteriore opportunità per i tifosi di essere immersi nel mondo nerazzurro. "Un modo semplice, affidabile e privato per ricevere aggiornamenti, informazioni e contenuti speciali - si legge nell'annuncio del club milanese -. Il canale dell'Inter permetterà ai tifosi, sfruttando la struttura della classica della chat nella nuova sezione Channels (che verrà gradualmente rilasciata dall'applicazione in questi giorni), di ricevere su WhatsApp ogni tipo di aggiornamento: notizie, informazioni su biglietti e merchandising, quiz, foto e video. Iscriviti subito al nostro canale o attiva la notifica che ti avviserà quando sarà disponibile sul tuo device.

Basta solo cliccare al link indicato qui sotto. Condividetelo con i vostri amici nerazzurri!".