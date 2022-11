Uno dei punti di forza di Lautaro Martinez è la sua famiglia, l'attaccante non ha mai nascosto il suo fortissimo legame con Agustina Gandolfo e la piccola Nina. Un legame che mostra spesso sui social ma di cui è molto geloso e cerca di esporre il minimo indispensabile. Della nascita della relazione con la sua attuale compagna si sa poco ed è la stessa Agustina, intervistata da Telefe, a raccontare alcuni aneddoti: “Ci siamo conosciuti a Buenos Aires, avevo viaggiato con amici e ci siamo incontrati per un compleanno. È stata una cotta, abbiamo scambiato i numeri e abbiamo iniziato a parlare". Quella notte Lautaro ebbe una premonizione: “Mi disse: 'Un giorno verrai dove sto andando io adesso'. Non avevo intenzione di andare da nessuna parte. Non ci pensavo minimamente".

Poi, la partenza alla volta dell'Italia dove la giovane influencer doveva fermarsi solo una decina di giorni: “Per tutto il volo ho pensato a come l'avrei salutato: 'Dovrei dargli un bacio, un abbraccio, una pacca sulla spalla o cosa?' Scesi e lui disse: 'Ciao, amore mio'. E mi diede un bacio. Era come se ci conoscessimo da tutta la vita. È stato pazzesco, abbiamo avuto una forte connessione da sempre".