Una squadra nerazzurra, in Italia, da tempo ha l'accordo ma deve ancora far quadrare alcune situazioni prima di poter porre tutto nero su bianco. Ma nel mentre, in Germania, c'è chi a questo accordo ci è già arrivato e oltretutto avrà pure da guadagnarci: ha un che di singolare, quasi di subliminale, la maglia che sarà indossata nella nuova stagione dal club tedesco del Paderborn, militante nella Zweite Bundesliga. Sulla divisa, a strisce nerazzurre, campeggerà infatti come sponsor ufficiale una ditta di costruzioni di nome... Bremer. Un accostamento decisamente curioso, che magari farà da sprone ai nerazzurri di Milano per poter finalmente fare indossare una maglia nerazzurra a un altro Bremer, con il nome sulle spalle e non a centro divisa...