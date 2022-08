Mille chilometri in bicicletta, da Nord a Sud, per seguire in trasferta la sua Inter all’esordio contro il Lecce in Serie A. Un amore ripagato dalla vittoria in extremis contro i salentini, quello di Francesco Tosato, tifoso interista di Mantova che ha raggiunto il Salento dopo una lunga pedalata iniziata lunedì e finita ieri mattina. Adesso il suo intento è quello di replicare l'impresa per tutte le trasferte dei nerazzurri.