Mentre impazzano le previsioni per i prossimi tornei create con l'ausilio dell'intelligenza artificiale, il quotidiano Libero si è affidato ad un mezzo un po' più 'convenzionale' per provare a predire il futuro del calcio. Tramite il noto videogioco Football Manager, il giornale si è divertito a simulare l'esito di campionato italiano, Champions League e Mondiali.Dalla simulazione emerge che l’Inter si prepara a costruire un ciclo clamoroso vincendo altri sette campionati dopo quello di quest'anno, con Simone Inzaghi che rimarrà in sella fino al 2026 per poi diventare ct al posto di Luciano Spalletti e raggiungere le semifinali dei Mondiali nel 2030, dove sarà sconfitto dai Paesi Bassi. La Juventus sarà invece guidata da Massimiliano Allegri fino al 2031, vincendo due Scudetti e qualche coppa nazionale.

Il suo posto a Milano sarà preso da Marco Rose, col quale i nerazzurri arriveranno a giocare due finali di Champions uscendo però sconfitta in entrambi i casi: prima dal Manchester City nel 2027, poi dal Barcellona sette anni dopo. Champions che le italiane, nel periodo della simulazione, non alzeranno mai, mentre il PSG spezzerà il tabù nel 2030 per confermarsi nelle due stagioni successive.