Domani sera, prima della finale di Champions League tra City e Inter, Alesso, dj svedese di fama mondiale, si esibirà nel 'Kick Off Show' di Pepsi all'Ataturk Stadium di Istanbul, sperando di assistere in seguito al trionfo dei nerazzurri: "Sono un grande tifoso dell'Inter per via delle mie radici italiane - le sue parole a FFT - Sono naturalmente molto emozionato per la finale di questo fine settimana. Guardo più partite che posso, a volte anche dal backstage prima di uno spettacolo. L'Inter è stata inarrestabile in questa stagione.

È bello vedere una squadra di Serie A arrivare fino in fondo e io tifo per loro. La prima partita a cui ho assistito è stata l'Inter a San Siro: quello stadio è iconico ed è stato un ricordo molto speciale per me. Che tu sia tra il pubblico a una partita o sul palco a esibirti, non c'è niente al mondo come essere in un stadio di 80.000 tifosi urlanti".