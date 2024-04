Internazionale di nome e di fatto. L'Inter è davvero ovunque e in attesa di uno dei derby più importanti della storia, i colori nerazzurri si spingono fino alla Coachella Valley in California, dove è attualmente in corso l'omonimo famoso festival musicale e dove l'Inter sale in cattedra. Regalo speciale da un mittente speciale per Mahmut Orhan, produttore discografico e disc jockey turco che si è esibito con tanto di maglia nerazzurra addosso. "Grazie Hakan. Ci vediamo presto amico" dice il dj nel video postato dall'Inter, dove compaiono anche supporters nerazzurri, che hanno seguito l'esempio dj turco, "fuori per uno spettacolo spettacolare al Coachella con un outfit che ti farà sicuramente correre le pulsazioni".