Duro attacco di Mauro Icardi nei confronti della moglie Wanda Nara, sempre più in crisi. Niente più cuori da parte dell'ex attaccante dell'Inter nei confronti della show girl verso la quale, al contrario, spende parole durissime: "Io la conosco più di chiunque altro, l’ho sempre difesa, ma siamo arrivati a un punto che è indifendibile. È lo zimbello del mondo intero. Sono stufo delle bugie, delle invenzioni. Wanda chiede la separazione da un anno e non lo fa mai. C’è sempre un ricatto, una minaccia, qualcosa, e non ci separiamo mai" ha detto tramite una diretta Instagram attraverso la quale sbotta per la prima volta pubblicamente. "Valentino ha già 14 anni, lui e i suoi fratelli guardano il telegiornale, hanno Instagram, guardano Youtube e ovviamente chiedono lumi su tutto questo di cui si parla - continua preoccupato a proposito della situazione che si inizia a creare anche con i figli -. Come ho sempre fatto, io dico loro la verità su tutto. Siamo personaggi pubblici, famosi, che fanno sempre notizia. Vorrei che fosse per altre cose ma purtroppo oggi non è così. I figli sono molto arrabbiati con lei, per il suo modo di rendere tutto pubblico".