Che Obafemi Martins, in arte Oba Oba, non fosse un giocatore nella media lo si era capito sin dai suoi esordi in maglia nerazzurra, catapultato dalla Primavera alla Champions League per poi diventare un attaccante importante della prima squadra. Oggi, a 40 anni, il nigeriano ha deciso di dedicarsi anche ad altro dopo una lunga carriera nel pallone (iniziata anche dal figlio Kevin, 18enne, attualmente nella Primavera del Monza) e, come annunciato sui suoi canali social, aprirà un Night Club di lusso a Lagos, capitale della Nigeria, assieme alla moglie Nadine. Insolita anche la scelta del nome: 'Cosa Nostra'. Che probabilmente in Africa non sortirà particolari reazioni...