Robin Gosens sbarca su LinkedIn. La decisione, come spiegato dal laterale tedesco in un messaggio pubblicato sulla piattaforma, nasce dalla necessità di "condividere più di quanto non faccia dopo la partita nei fine settimana nel mio ruolo di calciatore professionista all'Inter". Insomma, l'ex Atalanta ha capito che lo spazio che si ritagliava per dialogare a distanza con i suoi follower su Instagram ormai gli stava stretto: "Instagram va molto bene, ma per argomenti davvero profondi probabilmente non è il canale giusto - le sue parole -. Voglio parlare di argomenti che mi appassionano, scambiare idee con persone che mi ispirano e allo stesso tempo voglio ispirare altre persone. E quindi far sentire le cose che mi stanno veramente a cuore. Vorrei parlare del mio viaggio molto speciale per diventare un calciatore professionista e perché questa è stata la mia ispirazione per creare la mia fondazione "Träumen Lohnt Sich".