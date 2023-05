Il 10 giugno l'Inter sarà impegnata a Istanbul nella finale di Champions League contro il Manchester City, ma pochi giorni prima anche San Siro sarà protagonista di ben due finali. Nello stadio milanese, infatti, è in programma l'atto conclusivo del Fenix Trophy, torneo considerato come la 'Champions League del calcio dilettantistico' e approvato dalla UEFA. L'appuntamento al Meazza è per giovedì 8 giugno, mentre il giorno prima sono previste le semifinali all'Arena Civica Gianni Brera.

IL PROGRAMMA:

SEMIFINALI (mercoledì 7 giugno Arena Civica Gianni Brera)

Alle 18:00: BK Skjold – United of Manchester

Alle 20:30: Brera Calcio – Prague Raptors Football Club

FINALI (giovedì 8 giugno Stadio Giuseppe Meazza in San Siro)

Alle 11:00: Finale 3° e 4° posto

A seguire: Finale 1° e 2° posto