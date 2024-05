Brutta disavventura per due famiglie straniere in quel di Appiano Gentile. I protagonisti della vicenda, di origine italiana ma provenienti da Stoccarda, hanno deciso di fare tappa nel paese in provincia di Como dopo essere arrivati in Italia nella giornata di giovedì: l'intenzione era poi di viaggiare verso Verona, dove sabato 11 maggio era in programma il concerto del Volo.

Facendo parte dell'Inter Club Stoccarda, le due famiglie hanno approfittato dell'occasione per fermarsi qualche ora al Suning Training Centre. "Hanno parcheggiato il loro van, dopodiché si sono allontanati verso l’ingresso della Pinetina - racconta Prima Como -. Al ritorno, la brutta sorpresa: vetro in frantumi, zaini e portafogli spariti per un totale di 1.400 euro di danni". Il furto è stato subito denunciato ai Carabinieri di Appiano Gentile.