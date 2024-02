Dario D'Ambrosio, ex difensore di Sambenedettese, Siena e Viterbese e fratello gemello dell'ex Inter Danilo, oggi al Monza, racconta a Radio Serie A con RDS dei curiosi aneddoti legati agli inevitabili 'scambi di persona' che i due fratelli si sono trovati ad affrontare: "Una volta alla Pinetina incontrai Luciano Spalletti che mi disse: 'Danilo, hai già fatto la doccia? Abbiamo fatto allenamento fino ad ora'. Poi c'è Hakan Calhanoglu che iniziò a seguire me invece di Danilo su Instagram".

Non solo equivoci tra giocatori, comunque: "Quando l'Inter ha giocato contro il Monza io ero sugli spalti e la gente si fermava a fare le foto con me. Io ero lì a dire che mio fratello stava giocando. Vedendo questa somiglianza, il tifoso non si rende conto e quindi vede D'Ambrosio e parte a tremila".