Divertente siparietto al ritiro di Clairefontaine, dove la Francia prepara gli impegni in Nations League. Non appena arrivato, Marcus Thuram (in outfit mai banale...) è stato attirato dalle voci di Kilyan Mbappé e Ousmane Dembelé, affacciatisi alla finestra di una camera qualche piano più in alto. E l'attaccante dell'Inter, ridendo, ha chiesto loro se fossero dentro la sua stanza.

A seguire le immagini.