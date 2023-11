Christian Vieri ha fatto sapere di essere pronto ad avviare azioni legali nei confronti di chi si esponesse in maniera diffamante ed offensiva nei suoi confronti dopo lo scioglimento della Bobo Tv. "L’Avvocato Danilo Buongiorno, di Milano, legale del sig.

Christian Vieri comunica che a fronte di notizie, articoli e comunicazioni varie svolte attraverso fonti social, testate giornalistiche, testate web, blog e da singoli privati (connessi con i recenti fatti della Bobo Tv) aventi contenuti apertamente diffamatori, offensivi e denigratori dell’immagine privata e pubblica dello stesso, si riserva fin d’ora di agire sia in sede civile che in sede penale avanti l’autorità giudiziaria competente per la tutela dei diritti e degli interessi del proprio assistito", il testo della lettere dall'avvocato pubblicata su Instagram dall'ex bomber dell'Inter.