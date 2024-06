Romelu Lukaku è entrato nella storia dalla parte sbagliata questa sera, alla Deutsche Bank Park di Francoforte, dove si è visto annullare due gol da parte del VAR nella sconfitta patita all'esordio a Euro 2024 dal suo Belgio per mano della Slovacchia. In particolare, il secondo 1-1 dei Rode Duivels è stato cancellato grazie a un sensore presente nel pallone ufficiale 'Adidas Connected', in grado di registrare con precisione il tocco di mano di Lois Openda prima del rigore in movimento segnato da Big Rom. "Questa è stata la prima volta che la tecnologia veloce e precisa ha supportato una decisione arbitrale durante una partita di EURO 2024", fa notare la UEFA.