Dopo l'evento di Celano, Javier Zanetti si gode qualche ora di relax sulle spiagge di Porto Recanati, nelle Marche. La presenza tra gli ombrelloni della cittadina rivierasca del vice presidente dell'Inter e bandiera della società neroazzurra non è però passata inosservata: nel giro di pochissimo tempo, inevitabilmente, decine di fans si sono riversati sulla spiaggia a caccia di una fotografia o di un autografo. Un vero e proprio assalto a cui Zanetti ha risposto mostrando una grandissima disponibilità con tutti. Il campione dell'Inter è in città con la famiglia per un giorno di relax. Ha pranzato, gustando pietanze a base di pesce e sushi, al ristorante Kiro Kiro. Anche qui non sono mancate richieste di foto e autografi, strette di mano, saluti da parte di tantissimi tifosi neroazzurri di tutte le età. In spiaggia per salutare Zanetti anche il sindaco della cittadina marchigiana Andrea Michelini.