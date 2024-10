Ci sarà una novità ad accogliere i tifosi dello Young Boys che assisteranno nei prossimi giorni alle sfide contro Lucerna in campionato e Inter in Champions League. Sarà infatti ampliata la zona ristoro all'interno dello stadio Wankdorf di Berna: durante la pausa delle Nazionali è stato rinnovato il design dei box ristorazione nei settori C e D. Le persone possono quindi restare (e consumare) più a lungo prima e dopo la partita. I box ristorazione dei settori A e B verranno riconvertiti durante la prossima sosta nazionale di novembre.

Aumenta anche la proposta gastronomica: all'interno dello stadio è attivo un chiosco di kebab presso due stand dei settori C e D, che offrirà ai clienti anche una versione di kebab a base vegetale a cura dell'azienda gastronomica bernese Outlawz Food. Dalla fine di novembre si aggiungerà all'assortimento anche una pizza focaccia sviluppata insieme al panificio Reinhard, come spiega in un comunicato lo stesso club giallonero.