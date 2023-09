Quando la passione per un calciatore raggiunge la massima sublimazione attraverso un cimelio. La quindicenne di Wartberg, Lily Knoll, è riuscita a portare a casa la scarpa di Marko Arnautovic e ora la conserva gelosamente.

Curioso anche il modo in cui è riuscita a impossessarsene, come da lei stessa raccontato: l'attaccante dell'Inter, al minuto 75 dell'amichevole Austria-Moldavia, è corso in panchina per cambiarsi le scarpe perché una delle due era rotta. “Un simpatico signore accanto a me me lo ha fatto notare e io sono corsa giù per le scale fino al campo da gioco il più velocemente possibile - ha spiegato la ragazza -. Sono riuscita a raggiungere il un membro dello staff con le calzature di Arnautovic appena in tempo. Quando mi ha messo una scarpa in mano è iniziato il momento più bello della mia vita. Ho urlato di gioia perché Marko è da sempre il mio giocatore preferito in assoluto”.