Zlatan Ibrahimovic e Javier Zanetti saranno i due giocatori protagonisti di 'Stanotte a Milano', la serata-evento prodotta da RAI Cultura e presentata da Alberto Angela che andrà in onda su Rai Uno a Natale dalle 21.25. Sarà un viaggio nei luoghi d’arte e nella storia della città lombarda, dal Duomo a Sant’Ambrogio, passando per Brera e la Pinacoteca Ambrosiana, fino alla Scala e al Castello Sforzesco. Inoltre, non mancheranno posti iconici come lo Stadio Meazza, la Stazione Centrale, la Galleria e i Navigli, con un occhio verso la Milano più contemporanea dei grattacieli e degli Archistar.