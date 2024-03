Thomas Zilliacus torna a rompere il silenzio e interviene a gamba tesa su Steven Zhang, alle prese con le difficoltà personali tra la causa con la China Construction Bank e, soprattutto, con la questione del debito con Oaktree che potrebbe costringerlo a dire addio all'Inter nei prossimi mesi.

"Tempi difficili per Steven Zhang. Cosa significa per l'Inter, per i tifosi e per i giocatori? Ora è necessario prendere decisioni che avrebbero dovuto essere prese mesi fa", la frecciata dell'uomo d'affari finlandese (da tempo interessato al club nerazzurro) attraverso un tweet.

Difficult times for Steven Zhang. What does it mean for Inter, for the fans and for the players? Decisions now need to be made that should have been made months ago. #nerazzurri #intermilan pic.twitter.com/yKoXekeHK1