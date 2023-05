Steven Zhang, presidente dell'Inter, parla così ai microfoni di Inter TV dopo la conquista della seconda Coppa Italia di fila per i nerazzurri: "Siamo orgogliosi perché tutto lo staff, i giocatori, il tecnico stanno facendo un lavoro incredibile, continuando a vincere trofei e a darci soddisfazione. Era quello in cui speravamo quando ho iniziato questo lavoro quattro anni e mezzo fa".

È il modo migliore per prepararsi per Istanbul.

"Vogliamo finire bene la stagione. Abbiamo fatto un grande sforzo e sicuramente faremo il meglio anche in finale di Champions League".

L'Inter adesso può essere competitiva ovunque.

"Sono orgoglioso di dire che l'inter è tornata al top, sempre competitiva, sta lottando in ogni competizione. È qualcosa per cui stavamo lavorando da anni ed è il meglio che potevamo desiderare".

