Neo arrivato in casa Inter e già provvidenziale nel derby di Milano, è Nicola Zalewski il giocatore di Simone Inzaghi a cui è dedicato il primo piano sul Matchday Programme di Inter-Genoa: "Mi sento molto bene con questa maglia addosso, l’Inter è una squadra di livello e una grande famiglia con uno spirito e una mentalità vincenti. Sono cresciuto con il pallone sempre tra i piedi, ricordo le giornate passate nella squadra del mio paese, a Poli, nel campo sotto casa quando ero bambino. Tra i momenti più importanti della mia carriera ci sono gli esordi in giallorosso, con la Nazionale e con l’Inter, emozioni che rimarranno per sempre" ha detto in apertura.

Legend nerazzurre. Chi sfidi?

"Eto'o, me ne hanno sempre parlato benissimo sia come calciatore che come persona, sarebbe stato bello sfidarlo".

La sfida più grande:

"Essere arrivato qui, è un passo molto importante per me".

Come ti prepari alle sfide?

"Cerco di arrivare alla partita con la mente libera, di concentrarmi rimanendo il più tranquillo possibile".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!