I cambi degli ammoniti Alessandro Bastoni ed Henrikh Mkhitaryan effettuati da Simone Inzaghi nel corso del 31esimo minuto di Udinese-Inter hanno fatto storcere il naso a Christian Vieri che, pensando al suo passato di giocatore, ha ammesso che non avrebbe per nulla digerito una decisione decisamente singolare: "Io non esco dal campo alla mezzora per ammonizione, già mi pesava verso la fine della partita. - dice ridendo alla Bobo Tv -. C'è da litigare con l'allenatore e spaccare tutto alla Pinetina per una cosa così. Non so se sia una mossa che fa con gli attaccanti, magari lo fa con i centrocampisti...".

L'ex bomber, in seguito, si è espresso anche sul momento generale dei nerazzurri: "Non sono mai stati in condizione fisica da inizio stagione. Hanno vinto delle partite perché erano più forti di certi avversari, ma a livello di squadra stanno andando male. Hanno preso tre gol a Udine, tre nel derby e tre con la Lazio, l'Inter non può essere in questa condizione qua. L'Inter è una super, super, super squadra che non gioca bene e fa fatica. Secondo me, l'Inter con i giocatori forti che ha non può essere così: sono molto sotto il loro livello. Mi aspetto molto di più, non mi aspetto queste partite".