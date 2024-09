Josè Mourinho non smette mai di far parlare di sé e soprattutto di sorprendere. Lo Special One si è reso protagonista di un siparietto davvero curioso in Turchia.

Durante la sfida di campionato tra il suo Fenerbahce e l'Antalyaspor, l'ex Inter ha piazzato il suo computer davanti ad una delle telecamere per mostrare in mondovisione un errore arbitrale. Inevitabile il cartellino giallo, ma la scena è diventata subito virale sui social. Il Fenerbahce ha vinto la partita con il risultato di 2-0.

Mourinho placed his laptop in front of the ground camera he then received a yellow for it



