Dopo Lugano, Monaco e Lens, l'Inter è attesa questa sera dalla quarta amichevole della preseason: l'appuntamento è in agenda a Cesena contro il Lione , con fischio d'inizio in programma alle ore 20.30.

Come testimoniato dal video sotto, la squadra di Simone Inzaghi è in partenza in questi minuti dalla stazione di Rho: sono assenti Sanchez, Pinamonti, Salcedo e Agoume (tutti al centro di alcune trattative di mercato), aggregati i giovani Zanotti, Casadei e Fontanarosa. Presenti, ovviamente, anche Skriniar (alla prima convocazione) e Gosens, già in campo nell'ultimo test con la Pro Sesto, oltre al nuovo Club Manager Riccardo Ferri.