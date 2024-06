"Siamo qui per una visita di cortesia" ha premesso, ridendo, Oscar Damiani all'uscita di casa Inter in Viale della Liberazione, dove l'agente di mercato è arrivato insieme al procuratore di Agoumé, Djibril Niang. Di seguito le dichiarazioni raccolte dall'inviato di FcInterNews.it.

Come stanno le cose sul fronte Agoumé?

"Dovete chiedere al procuratore".

Andrà in prestito?

"No, no. Vediamo. Oggi non posso dire niente".

FcIN - C'è possibilità che rimanga all'Inter?

"No, no. Andrà a giocare da qualche parte (in tal caso, in caso di prestito, servirà rinnovare il contratto in scadenza nel 2025, ndr). Ma non sta a me parlarne, non voglio farlo anche perché non sono io il procuratore del giocatore. Non fate a me queste domande. Si vedrà".

Lei conosce anche Thuram... È pronto per la Serie A?

"Conosco bene suo papà... È un bravo giocatore, in gamba. Sono bravi entrambi i fratelli. Può fare al caso di tutte le squadre perché è forte ".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!