Presentazione ufficiale in casa Empoli per Franco Carboni, che dopo l'esperienza al Venezia proverà a dare il suo contributo al ritorno in Serie A della formazione toscana, quest'anno affidata a Guido Pagliuca. Ecco le prime parole da biancoazzurro del giocatore italo-argentino: "Ho scelto Empoli dal primo giorno in cui ho saputo che mi volevano. È una grande società per crescere, per migliorare e fare bene: ha tutto quello che stavo cercando. Sono forte fisicamente, portato per la fase offensiva. Con gli anni ho migliorato la fase difensiva e adesso sono bravo anche in questo particolare. Sono uno che aiuta molto la squadra, mi ritengo un giocatore completo".

Che tipo di tappa rappresenta Empoli per la tua carriera? E come sta andando l’inserimento nel gruppo?

"È una tappa molto importante per me. Vengo da 3-4 club dove ho imparato molto e accumulato tanta esperienza. Penso che questo sia il momento giusto per fare bene, sia a livello personale che di squadra. Mi sento più maturo di prima. L’inserimento sta andando molto bene: siamo arrivati una settimana fa e i compagni mi hanno accolto nel migliore dei modi, sono tutti bravissimi".

Che tipo di campionato ti aspetti quest’anno? E hai degli obiettivi personali?

"Ho già giocato in Serie B, è un campionato molto difficile, dove c’è tanta intensità e qualità. Mi aspetto una stagione tosta, come sempre. A livello personale voglio giocare il più possibile e dare il massimo per la squadra. Il mio obiettivo è fare una grande stagione insieme ai compagni".

L’anno scorso a Venezia hai giocato poco. Cosa non ha funzionato secondo te?

"È vero, il minutaggio a Venezia non è stato quello che mi aspettavo, soprattutto per la stagione che era. Però quell’esperienza mi ha fatto crescere tanto, anche sotto altri aspetti. Ho imparato a non mollare, ad allenarmi sempre al massimo, a crescere anche mentalmente. Penso mi abbia reso più forte sia come calciatore che come persona".

C’è un calciatore a cui ti ispiri?

“Il mio idolo da sempre è Lionel Messi. Guardando al calcio italiano, mi piace molto Theo Hernández: quando giocava nel Milan lo osservavo spesso, è un calciatore che ammiro molto".