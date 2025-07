Negli ultimi incontri tra Joan Laporta e Aleksander Ceferin non si è parlato solo della posizione del Barcellona dopo la violazione del FFP, ma anche della questione della Super League. E secondo quanto rivelato del presidente del club blaugrana in un'intervista al Mundo Deportivo, "si sta raggiungendo un principio d'accordo" sulla questione con il numero uno della UEFA.

"È emersa la questione della Super League, una situazione che ha generato disaccordi, divergenze di opinione e una certa dose di polemiche - spiega Laporta in un passaggio della chiacchierata con il MD -. Ho sempre cercato di contribuire a costruire ponti tra la Super League e la UEFA. Ora ci troviamo in una situazione in cui la Super League sta dialogando con la UEFA. Aleksander Ceferin ha incaricato alcune persone della UEFA di parlare con i rappresentanti della Super League. Tra questi, Bernd Reichart, CEO della Super League, e tutto il suo team, che include avvocati vicini ai club che militano nella Super League. Si sta raggiungendo un accordo di massima basato su tre blocchi. Quello in cui potrebbe esserci maggiore accordo e coordinamento è il blocco che riguarda la piattaforma tecnologica. Penso che sia una buona notizia e che ci sia buona volontà da entrambe le parti. Il Barcellona è in grado di raggiungere accordi e, all'interno della Super League, stiamo spingendo affinché questo accordo venga raggiunto. Credo che, per il bene del calcio, sia positivo che questo accordo venga raggiunto il prima possibile. C'è una sentenza della Corte di Giustizia dell'Unione Europea che sostiene la posizione della Super League. Credo che sia importante, ma ancora più importante è che il mondo del calcio rimanga unito. Vedo molta disponibilità da parte del presidente della UEFA. E insisto: Ceferin è un uomo capace e affidabile, e ci stiamo lavorando".

Per essere chiari: le posizioni dei club a favore della Superlega e della UEFA sono più vicine, ma sono favorevoli a far parte di un'unica competizione che soddisfi gli interessi di tutti.

"Sì".

E la piattaforma tecnologica di cui parli, fondamentale per la generazione di fatturato, consiste nell'accesso globale a partite e contenuti.

"Credo che questo sia il punto di forza della Super League. È stato fatto molto lavoro su questa piattaforma, che sarebbe gratuita per tutti i tifosi e di portata globale. E il presidente della UEFA la considera fattibile, il che significa che ci sono punti in comune che prima non esistevano. Ora, con la buona volontà di tutte le parti, ci stiamo avvicinando e spero che questo si concretizzi".