Intervenuto ai microfoni di TMW Radio, il nuovo centrocampista dell'Alcione Milano, Giorgio Galli ha parlato della sua nuova squadra e delle sfide che lo attenderanno durante la stagione tirando in ballo il derby con l'Inter U23.

A Milano, l’Alcione è una terza realtà emergente, in un contesto dominato da Inter e Milan. C’è una percezione di crescita, non solo della squadra, ma anche del seguito. Cosa ne pensi?

"Spero che l’Alcione possa avere sempre più seguito. In queste prime settimane, ho visto un’organizzazione e una serietà che meritano attenzione. Milano è dominata da Inter e Milan, ma l’Alcione sta costruendo qualcosa di importante, e credo che il pubblico apprezzerà sempre di più".

È arrivata l’ufficialità dell’Inter Under-23 in Serie C, e potrebbe essere nel vostro girone, creando una sorta di derby. Come la vive? E cosa ti aspetti dalla prossima amichevole contro la Reggiana?

"Un derby con l’Inter Under-23 sarebbe interessante, soprattutto considerando che il Milan è in Serie D. Per l’amichevole con la Reggiana, siamo un gruppo con molti nuovi innesti, e il mister ci sta trasmettendo i primi concetti di gioco. Mi aspetto una partita utile per testare il nostro lavoro iniziale".