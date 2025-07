Il futuro di Mehdi Taremi non sarà in Brasile. Nonostante l'interesse del Botafogo, infatti, l'attaccante iraniano in uscita dall'Inter non apre alla destinazione, avendo l'Europa come priorità. Lo riferisce SportMediaset, confermando i "contatti in corso tra l'entourage e due squadre di Premier League" e che l'Inter resta in attesa di un'offerta ufficiale.

