Cristian Chivu è arrivato ieri al centro sportivo nerazzurro di Appiano Gentile per organizzare il lavoro delle prossime settimane e incontrare chi ha cominciato già a prepararsi per la stagione che verrà. Come riportato dal Corriere dello Sport, nel pomeriggio il tecnico è passato anche in via della Liberazione per quello che è il terzo vertice in sede dopo il Mondiale per club.

Alla Pinetina raccontano di un clima sereno. Il tecnico ha avuto modo di scherzare con Calhanoglu, come testimoniano anche le immagini degli allenamenti: la crisi sembra assolutamente rientrata. Sotto l'aspetto tecnico, ci sarà di base continuità col quadriennio di Inzaghi, ma poi ci si discosterà con qualche differenza. In tal senso è emblematico l'assalto a Lookman, che può consentire di giocare con tre elementi offensivi.