Aleksandar Stankovic può essere a disposizione del Club Bruges per il debutto in campionato di domenica contro il Genk? Di fronte a questa ipotesi, il tecnico della formazione fiamminga Nicky Hayen tira il freno a meno: "Se è pronto a giocare? Resta da vedere, perché all'Inter si è allenato principalmente individualmente. Non vogliamo correre rischi per il resto della stagione", le sue parole riportate da Het Nieuwsblad. "È un periodo difficile. Molti ragazzi si allenano solo per due o tre settimane dopo le vacanze, e il mercato è ancora aperto. Non sono l'unico a essere contento quando arriverà settembre", ha poi aggiunto.

Ovviamente, il discorso tocca Ardon Jashari, il giocatore che il Milan insegue ormai da settimane e del quale Stankovic rappresenta il sostituto designato: "Si allena con noi e non è un problema. Ardon è una persona piacevole da frequentare e porta qualità. È facile andare d'accordo con lui, si integra facilmente e porta qualità. Ma non è ancora pronto per giocare. È nel suo interesse che si alleni e entri nel ritmo. Vogliamo offrire giocatori in forma in caso di trasferimento, perché questo ci fa guadagnare il rispetto degli altri club".