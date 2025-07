"Quest'anno gli allenatori che hanno fatto il Mondiale per Club hanno una prova difficilissima: non hanno la squadra e riprendono soltanto adesso con il pre-campionato". Così Fabio Capello si esprime oggi in un'intervista per La Gazzetta dello Sport.

"È una situazione senza precedenti e quindi andranno a tentativi a livello di preparazione. A questo si aggiungono i vari problemi di calciatori sul mercato e obiettivi da inseguire...", aggiunge Capello.