L’Agenzia PNUD, che si dedica nello specifico ai programmi di sviluppo, ha ospitato una conferenza dal titolo “Tarjeta Roja a la Violencia de Genero” (Cartellino Rosso alla Violenza di Genere) presso la sede locale delle Nazioni Unite, a Città del Messico.

Tra i vari ospiti era presente anche Inter Campus, come esempio di efficace utilizzo dello sport per favorire l’inclusione su più livelli: di genere, in questo caso, ma anche etnica, religiosa, socio-culturale. Il calcio, attraverso un approccio mirato e una metodologia specifica, permette di fare squadra e sentirsi uniti, senza lasciare nessuno isolato. La maglia dell’Inter come elemento di appartenenza e i tanti esercizi per accrescere in bambini e bambine la sicurezza in loro stessi, l’autocoscienza, la leadership positiva.

Durante la tavola rotonda, PNUD ha presentato i risultati di uno studio effettuato sul tema del calcio femminile nella regione, a livello di diffusione e scenari futuri, con buone prospettive, ma ancora molto lavoro da fare. L’obiettivo è sensibilizzare le comunità, partendo dai giovani, per garantire a tutti il Diritto allo Sport e l’accesso a programmi educativi di qualità, scardinando stereotipi culturali purtroppo a volte radicati nel tempo.

La cooperazione con PNUD è poi proseguita sul terreno di gioco, durante il torneo Inter Campus di Città del Messico, al quale hanno partecipato oltre 100 bambini/e dei nuclei della capitale, di Tepito, Ceylan ed Ecatepec de Morelos. A bordo campo rappresentanti dell‘Agenzia ONU hanno svolto attività di sensibilizzazione a beneficio dei partecipanti.

Inter Campus, oltre a svolgere un ruolo attivo direttamente sulle nuove generazioni e in ambito formativo con gli allenatori-educatori, funge da catalizzatore per creare rete e sinergie tra vari attori quali realtà sportive, ONG, aziende private e istituzioni internazionali.