Tra i tanti nomi che Dario Baccin ha visionato nella sua recente spedizione sudamericana, c'è anche quello di Valentin Gomez, 21enne difensore centrale del Velez Sarsfield. Che dopo aver perso la finale del Trofeo de Campeones, la Supercoppa argentina, contro l'Estudiantes, ha espresso chiaramente le sue intenzioni per il futuro: "Prima andrò in vacanza, penso di meritarmelo. Ho giocato tante partite durante l'anno. Poi vedrò che decisione prendere. La realtà è che mi piacerebbe continuare a crescere nel calcio europeo e vedere se esiste questa possibilità, se qualche club è disposto a venire a prendermi".

Il giocatore, però, è seguito con molta attenzione dal River Plate di Marcelo Gallardo, che aveva già provato l'assalto nell'ultima sessione di mercato in una triangolazione con il Manchester City, salvo poi mollare la presa. Una cosa che Gomez non ha gradito molto: "Nessuno del River è riuscito a chiamarmi. Non so se mi ha fatto male, ma penso che non sia stato bello. Avevo già parlato con alcuni rappresentanti del River. Però è comprensibile anche perché in mezzo hanno licenziato l'allenatore e l'ho capito. Ma sarebbe stato logico che qualcuno mi avesse chiamato".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!