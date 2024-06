Valentin Carboni dovrà aspettare ancora qualche giorno prima di sapere se potrà partecipare o meno per la prima volta nella sua giovane carriera a un torneo internazionale con la Nazionale argentina maggiore. Questo perché Lionel Scaloni, ct della squadra campione del mondo, vuole prendersi dell'altro tempo per scegliere bene la lista definitiva che si porterà negli Stati Uniti per fare il bis in Copa America: "In linea di principio, la lista la daremo dopo la partita con il Guatemala (in programma sabato 15 giugno, ndr) - le sue parole in conferenza stampa -. Non ha molto senso fare 'tagli' senza aspettare quella partita. Sarà brutto per i ragazzi che rimarranno fuori, ma così vanno le cose. Abbiamo bisogno che vengano perché c'è un'altra partita, possono succedere cose e saranno con noi fino all'ultimo giorno. Questa è la nostra idea".