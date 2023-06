Movimenti minori in uscita per l'Inter, che ha diversi giovani a cui trovare una nuova squadra sperando di fare la scelta giusta per il loro percorso di crescita professionale. Tra i giocatori più richiesti c'è l'attaccante Francesco Pio Esposito, classe 2005, sul quale è fortissimo il pressing dello Spezia. Operazione che potrebbe chiudersi la prossima settimana in prestito secco.

Sempre in uscita dalla Cantera nerazzurra c'è il centrocampista Aleksander Stankovic, classe 2004, per il quale sono arrivate alcune richieste dalla Serie B, anche in questo caso in prestito.

Non arriva direttamente dalle giovanili dell'Inter Gaetano Oristanio (2002), reduce dall'esperienza al Volendam ma destinato al rientro in Italia. Sul trequartista due club di Serie A in particolare: Salernitana e Frosinone.