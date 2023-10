Erik ten Hag difende e sprona André Onana. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match di Premier contro lo Sheffield United, l'allenatore del Manchester United commenta con queste parole il momento del portiere camerunese: "Sappiamo e sa anche lui che farà molto meglio - afferma con sicurezza l'olandese -. Ogni giocatore che arriva in Premier League ha bisogno di un periodo di adattamento, deve migliorare. Ma anche i grandi portieri dello United, come Peter Schmeichel e David De Gea, non hanno avuto buoni inizi. Per André è bello sapere questo piccolo pezzo di storia, ma viviamo ora e viviamo nel futuro. Deve costruire il suo futuro ottenendo prestazioni migliori. Sono sicuro che ce la farà e lo ha già dimostrato tante volte in grandi club come il Barcellona, ​​quando era giovane. All'Ajax era in semifinale di Champions League. È andato in finale di Champions League (la scorsa stagione con l'Inter, ndr). È un grande giocatore e sono sicuro che ci darà risultati. Sono sicuro che ci porterà tante gioie".

