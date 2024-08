FC Internazionale Milano e Dreame Technology annunciano di aver siglato una partnership che vedrà l'azienda pioniera negli elettrodomestici innovativi diventare Official Partner del Club nerazzurro a partire dalla stagione 2024/25. Questa collaborazione unisce la passione di Dreame per l’eccellenza tecnologica con la squadra nerazzurra, creando una sinergia unica e riflette la dedizione condivisa per l'innovazione e la ricerca della migliore performance.

Dreame, conosciuta per la sua tecnologia all’avanguardia e le soluzioni di pulizia altamente efficienti, si allinea perfettamente all’attitudine dinamica del Club nerazzurro. Questa collaborazione consente a Dreame di ampliare la propria influenza in Europa e oltre, grazie all’ampia visibilità dell’Inter a livello internazionale per aumentare la propria brand awarness.

“Questa partnership con l'Inter è davvero entusiasmante per Dreame, poiché condividiamo con orgoglio lo spirito nerazzurro. Proprio come ammiriamo l'abilità senza pari della squadra, siamo determinati a portare lo stesso livello di eccellenza nella nostra tecnologia e siamo pronti a stabilire nuovi standard per superare i confini insieme", il commento di Sean Chan, General Manager of Dreame Technology South and West Europe

Dreame investe costantemente nella ricerca e in tecnologie innovative. In particolare, nel settore dei motori digitali ad alta velocità, ha fissato nuovi standard industriali e ha introdotto in Europa la tecnologia Mop-Extend™, progettata per affrontare le sfide di pulizia più complesse e offrire un'esperienza senza pari. Il brand si impegna ad offrire prodotti di alta qualità che combinano tecnologia, innovazione e design per ottenere risultati sempre più avanzati e stabilire nuovi standard nel miglioramento della vita quotidiana. La sua ricerca dell'eccellenza riflette l’ambizione dell'Inter, rinomata per le sue abilità eccezionali, dentro e fuori dal campo.

La partnership prevede una serie di attività e promozioni congiunte, dedicate ai tifosi e pensate per sottolineare l’impegno condiviso verso l’innovazione e l’eccellenza.

