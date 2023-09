Dopo aver travolto la Germania 4-1, sconfitta che è costata l'esonero al ct Hansi Flick, il Giappone di Hajime Moriyasu ha rifilato quattro gol anche alla Turchia in un'amichevole giocata in Belgio, alla Luminus Arena di Genk. Tante le sostituzioni rispetto all'undici titolare sceso in campo nella gara con l'Armenia operate dal ct Stefan Kuntz che, dopo il parziale di 3-1 nei primi 45 minuti (Ito, doppio Nakamura e Kabak), nella ripresa ha messo in campo i pezzi da novanta, compreso Hakan Calhanoglu, ma senza riuscire nell'impresa di rimontare il doppio svantaggio.

Illusoria la segnatura di Bertug Yildrim ad accorciare momentaneamente le distanze prima del penalty trasformato da Ito a fissare definitivamente il risultato sul 4-2.