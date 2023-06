Obiettivo raggiunto. No, non la vittoria sul campo del Torino, che è comunque assai gradita perché nega al Milan le speranze di raggiungere o superare i nerazzurri e costringe la Lazio a vincere a Empoli per tenersi il secondo posto. L'obiettivo principale era rimanere concentrati anche a una settimana dalla finale di Champions League e non mandare nessuno in infermeria. Tutto bene, insomma, l'Inter chiude in bellezza questo campionato e può finalmente concentrarsi sulla Partita di Istanbul. Sì, con la P maiuscola.

Simone Inzaghi rinuncia al turn over spinto ipotizzato dai media e chiede a molti dei suoi titolari un ultimo sforzo puntando sul mantenimento del ritmo partita. La gara viene interpretata nel modo giusto, perché un Torino costretto a vincere per sognare un posto in Europa viene quasi ammutolito, limitato offensivamente e costretto a difendersi dalle incursioni nerazzurre, guidate da una LuLa in gran spolvero nonostante un terreno di gioco zuppo a causa della pioggia torrenziale abbattutasi sul capoluogo piemontese. Nel primo tempo è Marcelo Brozovic a sbloccare il risultato con un sinistro da fuori area che piega la mano di un impreciso Vanja Milinkovic-Savic. Su quella rete l'Inter imposta un prosieguo di gara guardingo e votato alla ripartenza, lasciando ai granata solo la spinta negli ultimi 10 minuti, neutralizzata prima da Samir Handanovic su Yann Karamoh e poi dall'esordiente Alex Cordaz su Toni Sanabria.

Queste le uniche occasioni vere create dalla squadra di Ivan Juric, che nonostante il caos con cui prova a sfondare si espone alle ripartenze sempre pericolose dei nerazzurri (palo di Edin Dzeko). La fase difensiva degli ospiti, nonostante i cambi che alterano un po' gli equilibri, regge fino in fondo e garantisce un'altra vittoria. Adesso, naturalmente, con il campionato in archivio tutti i pensieri saranno rivolti a sabato prossimo. Questa Inter si è infatti meritata sul campo la gioia di cullare un sogno.