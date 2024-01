Igli Tare, intervistato dalla Gazzetta dello Sport, parla di Simone Inzaghi, lui che ha lavorato per anni assieme al tecnico dell'Inter e l'ha visto crescere.

Tare, qual è la sua favorita per il tricolore?

"L'Inter resta la squadra da battere perché ha fatto un mercato importante ed è forte, ma tutto si decide a marzo. I nerazzurri ora avranno avversarie toste come Fiorentina, Juve, Roma e Atalanta, più l'Atletico in Champions. Dovranno tener botta".

Allegri invece potrà concentrarsi solo sul campionato.

"Preparare una partita a settimana fino ad aprile è un bel vantaggio. La Juventus può provare ad allungare o quanto meno a restare lassù fino alla fine".

La rosa più ampia può aiutare i nerazzurri?

"A livello di alternative di spessore l'Inter non ha eguali, ma questo vantaggio, almeno in Serie A, finisce per annullarsi se giochi ogni tre giorni e hai gli ottavi e magari poi i quarti di Champions".

Inzaghi può ripetere il cammino europeo della scorsa stagione?

"L'Inter la metto insieme al Bayern e al City tra le favorite. Simone è uno dei tecnici top al mondo e sa gestire il doppio impegno settimanale. La conferma l'ha data in Supercoppa".

Qual è la dote migliore che gli riconosce dopo aver lavorato insieme a Roma?

"Mette i giocatori al posto giusto e li fa rendere al massimo".

