"Se i campi di allenamento non sono all'altezza non mando il Napoli". Sarebbe questa la frase pronunciata ieri dal presidente dei partenopei, Aurelio De Laurentiis, riguardo alla situazione in Arabia Saudita per la Supercoppa Italiana che dovrebbe disputarsi il 18-19 gennaio per le semifinali e il 22 per la finale.

Una delegazione dei partenopei partirà oggi per l'Arabia Saudita per dei sopralluoghi.

